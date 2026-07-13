14 người giải cứu chú chó 'phê' cần sa kẹt trên đỉnh núi cao 1.345m

(VTC News) -

Đội cứu hộ leo núi Lochaber (Lochaber MRT) tại Scotland vừa có một ca giải cứu hi hữu. Một chú chó nặng 27kg ăn nhầm cần sa bị vứt lại trên đường đi và hậu quả là họ phải dùng cáng đưa con vật rời khỏi đỉnh núi cao nhất Scotland.

Tổng cộng 14 nhân viên cứu hộ được huy động để khênh chú chó Labrador màu đen mang tên Tokyo xuống từ đỉnh núi Ben Nevis. Độc tính từ chất kích thích khiến con vật hoàn toàn tê liệt chân sau.

Trước đó, chủ của Tokyo là Christina Bluhme (đến từ Esher, vùng Surrey, Anh) hoảng loạn khi thấy tình trạng sức khỏe của chú chó cưng chuyển biến xấu rất nhanh trên đỉnh núi Ben Nevis cao 1.345m. Dù kiểm tra rất kỹ, cô vẫn không tìm ra nguyên nhân.

Cô chia sẻ: "Tokyo nhanh chóng mất khả năng vận động, rơi vào trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Lúc đó tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ mất nó mãi mãi. Nếu không có đội cứu hộ núi Lochaber, tôi hoàn toàn bất lực trong việc đưa nó xuống núi an toàn. Tự mình vác một chú chó Labrador nặng gần 27kg xuống đỉnh Ben Nevis là điều không thể".

Chú chó Tokyo được lực lượng cứu hộ đưa xuống bằng cáng.

Ngay sau đó, cô gọi điện cầu cứu; lực lượng cứu hộ gồm 14 người rất nhanh chóng có mặt. "Sự tử tế, tác phong chuyên nghiệp và sự hỗ trợ bình tĩnh của đội cứu hộ có ý nghĩa lớn lao đối với tôi trong một ngày kinh hoàng nhất cuộc đời", cô Bluhme bày tỏ sự biết ơn.

Tokyo được đưa đến phòng khám thú y gần núi Ben Nevis để cấp cứu. Bluhme bàng hoàng khi được cho biết con vật cưng của mình lâm vào tình trạng trên là do nuốt phải cần sa vứt bừa bãi trên đường. Chú chó hôn mê trong phần lớn quãng đường di chuyển và suốt thời gian nằm viện. May mắn là nó hồi phục hoàn toàn vào ngày hôm sau.

Qua sự cố này, Christina Bluhme lên tiếng cảnh báo các chủ nuôi khác đặc biệt lưu ý đến các loại ma túy hoặc chất độc hại bị vứt bỏ dọc các tuyến đường đi bộ.

Chú chó Tokyo đã khỏe lại sau trải nghiệm nhớ đời.

Ông Astie Cameron, Phó đội trưởng Đội cứu hộ leo núi Lochaber, cho biết ban đầu họ nghi ngờ Tokyo ăn phải thứ gì đó khiến tình trạng trở nên nguy kịch. Ông nói thêm: "Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến phòng khám Crown Vets vì sự hỗ trợ kịp thời, cũng như chủ nuôi của Tokyo vì đã cập nhật tình hình sức khỏe của chú chó".

Đây không phải lần đầu tiên lực lượng này phải giải cứu thú cưng trên đỉnh Ben Nevis. Vào năm 2022, đội từng nhận cuộc gọi đề nghị giải cứu chú chó Maggie thuộc giống Akbash Thổ Nhĩ Kỳ, nặng hơn 30kg. Do bị đau chân trên đường xuống núi, Maggie nằm lì không chịu đi tiếp, buộc một nhóm cứu hộ phải mang cáng cùng các thanh ức gà sấy đến để hộ tống nó về nhà.

Vụ cứu hộ chú chó Tokyo đánh dấu lần xuất quân thứ 116 của Đội cứu hộ leo núi Lochaber trong năm nay.