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1 Yên Nhật hôm nay 10/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Tỷ giá ngoại tệ biến động từng ngày, vậy 1 Yên Nhật hôm nay 10/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Tiền Yên Nhật là gì?

Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, có ký hiệu ¥ và mã giao dịch quốc tế JPY. Yên Nhật nằm trong nhóm các đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính thế giới.

Đồng Yên được Nhật Bản chính thức ban hành vào ngày 27/6/1871. Hiện nay, tiền Yên Nhật lưu hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm 4 mệnh giá phổ biến: 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên. 

Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên. 

Đồng Yên Nhật lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Reuters)

1 Yên Nhật hôm nay 10/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Để quy đổi tiền Yên Nhật sang tiền Việt cần dựa vào tỷ giá tại các ngân hàng.

Tại thời điểm trưa 10/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,61 VND/JPY (mua tiền mặt), 158,20 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,42 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 10/7/2026:

1 JPY = 156,61 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 158,20 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 167,42 VND (bán)

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h30 ngày 10/7/2026.

Ngân hàng

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt

Bán chuyển khoản

Vietcombank

156,61

158,20

167,42

-

BIDV

158

158,28

167,76

-

SHB

157,85

158,85

167,35

-

Agribank

158,31

158,95

166,89

-

HDBank

159,89

160,19

166,24

166,24

ACB

159,19

159,99

166,65

166,65

HSBC

158,41

159,23

165,72

165,72

LPBank

157,47

159,47

169,55

169,55

VPBank

158

159

167,23

166,73

MSB

158,27

158,27

166,47

166,47

MB

157,92

158,92

167,90

167,90

Nam Á Bank

156,64

159,64

164,92

-

Techcombank

155,87

160,03

168,31

166,17

TPBank

156,89

158,25

168,22

167,37

Sacombank

158,88

159,38

169,89

166,39

PVcomBank

156,56

158,15

167,47

-

Bắc Á Bank 

-

160,00

165,5

-

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tỷ giá trước thời điểm giao dịch. 

Hoàng Lan
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