(VTC News) -

Tiền Yên Nhật là gì?

Yên Nhật là đơn vị tiền tệ chính thức của Nhật Bản, có ký hiệu ¥ và mã giao dịch quốc tế JPY. Yên Nhật nằm trong nhóm các đồng tiền có khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường tài chính thế giới.

Đồng Yên được Nhật Bản chính thức ban hành vào ngày 27/6/1871. Hiện nay, tiền Yên Nhật lưu hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm 4 mệnh giá phổ biến: 1.000 yên, 2.000 yên, 5.000 yên và 10.000 yên.

Trong khi đó, tiền xu gồm 1 yên, 5 yên, 10 yên, 50 yên, 100 yên và 500 yên.

Đồng Yên Nhật lưu hành cả tiền giấy và tiền xu. (Ảnh: Reuters)

1 Yên Nhật hôm nay 10/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Để quy đổi tiền Yên Nhật sang tiền Việt cần dựa vào tỷ giá tại các ngân hàng.

Tại thời điểm trưa 10/7/2026, tỷ giá Yên Nhật niêm yết tại Vietcombank ở mức 156,61 VND/JPY (mua tiền mặt), 158,20 VND/JPY (mua chuyển khoản) và 167,42 VND/JPY (bán).

Quy đổi đồng Yên sang tiền Việt theo tỷ giá tại Vietcombank ngày 10/7/2026:

1 JPY = 156,61 VND (mua tiền mặt)

1 JPY = 158,20 VND (mua chuyển khoản)

1 JPY = 167,42 VND (bán)

Bảng tỷ giá JPY/VND hôm nay

Dưới đây là bảng tỷ giá JPY/VND tại một số ngân hàng trong nước, cập nhật đến 11h30 ngày 10/7/2026.

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 156,61 158,20 167,42 - BIDV 158 158,28 167,76 - SHB 157,85 158,85 167,35 - Agribank 158,31 158,95 166,89 - HDBank 159,89 160,19 166,24 166,24 ACB 159,19 159,99 166,65 166,65 HSBC 158,41 159,23 165,72 165,72 LPBank 157,47 159,47 169,55 169,55 VPBank 158 159 167,23 166,73 MSB 158,27 158,27 166,47 166,47 MB 157,92 158,92 167,90 167,90 Nam Á Bank 156,64 159,64 164,92 - Techcombank 155,87 160,03 168,31 166,17 TPBank 156,89 158,25 168,22 167,37 Sacombank 158,88 159,38 169,89 166,39 PVcomBank 156,56 158,15 167,47 - Bắc Á Bank - 160,00 165,5 -

Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá JPY/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi trong ngày. Khách hàng nên cập nhật tỷ giá trước thời điểm giao dịch.