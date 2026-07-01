(VTC News) -

Đồng Won (mã tiền tệ: KRW) là đồng tiền chính thức của Hàn Quốc, do Ngân hàng Trung ương nước này chịu trách nhiệm phát hành và quản lý.

Trên thị trường, đồng Won Hàn Quốc được lưu hành song song dưới hai hình thức tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền xu bao gồm các mệnh giá: 1 Won, 5 Won, 10 Won, 50 Won, 100 Won, 500 Won. Ngược lại, các giao dịch giá trị lớn hơn thường sử dụng tiền giấy với các mệnh giá: 1.000 Won, 5.000 Won, 10.000, 50.000 Won.

Đồng Won Hàn Quốc. (Ảnh: Amro-asia)

1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 1/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo cập nhật tỷ giá ngoại tệ lúc 11h15 ngày 1/7/2026 tại Vietcombank, tỷ giá KRW/VND như sau:

1 KRW = 14,65 VND (mua tiền mặt)

1 KRW = 16,28 VND (mua chuyển khoản)

1 KRW = 17,67 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá trên:

1.000.000 KRW = 14.650.000 VND (mua tiền mặt)

1.000.000 KRW = 16.280.000 VND (mua chuyển khoản)

1.000.000 KRW = 17.670.000 VND (bán)

Cùng thời điểm trên, tỷ giá KRW/VND tại BIDV như sau:

1 KRW = 15,56 VND (mua tiền mặt)

1 KRW = 16,23 VND (mua chuyển khoản)

1 KRW = 17,64 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá trên:

1.000.000 KRW = 15.560.000 VND (mua tiền mặt)

1.000.000 KRW = 16.230.000 VND (mua chuyển khoản)

1.000.000 KRW = 17.640.000 VND (bán)

Như vậy, 1 triệu Won Hàn Quốc hôm nay 1/7/2026 tương đương khoảng từ hơn 14 triệu đồng đến hơn 17 triệu đồng, tùy theo giá mua - bán và thời điểm giao dịch tại các ngân hàng.

Bảng tỷ giá KRW/VND hôm nay 1/7/2026

Dưới đây là bảng tỷ giá KRW/VND tại các ngân hàng Việt Nam, cập nhật đến 11h30 ngày 1/7/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank KRW 14,65 16,28 17,67 - BIDV KRW 15,56 16,23 17,64 - Agribank KRW - 16,21 17,81 - Vietinbank KRW 13,92 15,92 18,52 - SHB KRW - 16,30 18,80 - OCB KRW - - - 18,53 ACB KRW - 16,91 - 17,52 HDBank KRW 15,65 16,75 - 17,65 LPBank KRW - 15,46 - 18,97 Sacombank KRW - 16,6 - 18,2 MSB KRW 15,03 15,77 19,56 19,56 NCB KRW 10,87 12,87 22,89 20,89 VIB KRW - - - 18,00 SeaBank KRW - 15,63 - 18,63 TPBank KRW - - - 18,03 PVComBank KRW 14,65 16,28 17,67 -

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá KRW/VND tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày