1 Đô la Mỹ hôm nay 6/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

(VTC News) -

Đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar), ký hiệu $, là đồng tiền chính thức của Mỹ và được phát hành bởi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Đây là một trong những đồng tiền có sức ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới, đồng thời được xem là đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

USD được sử dụng phổ biến trong các hoạt động thương mại quốc tế, thanh toán xuất nhập khẩu, đầu tư, dự trữ ngoại hối cũng như giao dịch du lịch giữa các quốc gia.

Đô la Mỹ sử dụng nhiều trong các hoạt động thương mại quốc tế. (Ảnh: Reuters)

Đồng USD được lưu hành dưới hai dạng: tiền giấy và tiền xu. Trong đó, tiền giấy bao gồm các mệnh giá thông dụng như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, từ 1 cent đến 1 USD, phục vụ các giao dịch thanh toán có giá trị nhỏ trong đời sống hàng ngày.

1 Đô la Mỹ hôm nay bằng bao nhiêu tiền Việt?

Sáng 6/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.202 đồng, giảm 1 đồng so với phiên trước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.941,9 - 26.462,1 VND/USD.

Theo tỷ giá USD/VND ngày 6/7/2026 tại Vietcombank:

1 USD = 26.072 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.102 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.462 VND (bán)

Theo tỷ giá USD/VND ngày 6/7/2026 tại Agribank:

1 USD = 26.082 VND (mua tiền mặt)

1 USD = 26.102 VND (mua chuyển khoản)

1 USD = 26.462 VND (bán)

Như vậy, 1 USD hôm nay tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.

Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động liên tục biến động theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Ngoài ra, các ngân hàng thường niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng hôm nay 6/7/2026:

Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 10h ngày 6/7/2026:

Ngân hàng Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank USD 26.072,00 26.102,00 26.462,00 - BIDV USD 26.102 26.102 26.462 - USD(1-2-5) 25.058 - - - USD(10-20) 25.058 - - - Agribank USD 26.082,00 26.102,00 26.462,00 - VietinBank USD 26.045 26.095 26.462 - SHB USD cash (Loại<50USD) 25.960 - 26.462 - USD cash (Loại>=50USD) 26.140 - 26.462 - USD (Transfer) - 26.110 26.462 - OCB USD (100,50) 26.100 26.150 26.463 26.463 USD (20,10,5) 26.100 26.150 26.463 26.463 USD (1) 26.100 26.150 26.463 26.463 HDBank USD(50,100) 26.070 26.100 26.462 26.462 USD(10,20) 26.000 26.100 26.462 26.462 USD(1,5) 26.000 26.100 26.462 26.462 VPBank USD - 26.119 - 26.462 USD-1-2-5-10-20 26.119 - 26.462 - USD-50-100 26.119 - 26.462 - MB USD (USD 50-100) 26.090,00 26.100,00 26.462 26.462 USD (USD 5 - 20) 26.070,00 - - - USD (Dưới 5 USD) 26.050,00 - - - LPBank USD ≥ 50 26.085 26.120 26.462 26.462 USD <50 26.080 - - - Sacombank USD 26.090 26.090 26.462 26.462 MSB USD 26.086 26.104 26.462 26.462 NCB USD (lớn) 25.730,00 25.980,00 26.462,00 26.460,00 USD (vừa) 25.720,00 25.980,00 26.462,00 26.460,00 USD (nhỏ) 25.710,00 25.980,00 26.462,00 26.460,00 Eximbank USD (50-100) 26.080 26.110 26.462 26.462 USD (5-20) 25.930 26.110 26.462 26.462 USD (1-2) 24.605 26.110 26.462 26.462 VIB USD 26.130,00 26.150,00 26.462,00 26.462,00 SeaBank USD (50 & 100) 26.102,00 26.102,00 26.462,00 26.462,00 USD (5, 10, 20) 26.082,00 26.102,00 26.462,00 26.462,00 USD <5 26.012,00 26.102,00 26.462,00 26.462,00 TPBank USD 26.070 26.102 26.462 26.462 PVComBank USD (50 & 100) 26.062 26.092 26.462 26.462 USD (5, 10, 20) 26.052 26.092 26.462 26.462 USD (1 & 2) 26.052 26.092 26.462 26.462

Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá USD/VND có thể thay đổi liên tục trong ngày.