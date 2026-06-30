Đô la Mỹ, có mã giao dịch quốc tế USD (United States Dollar) và ký hiệu $, là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ. Đồng USD do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát hành.
USD là đồng tiền được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch thương mại quốc tế, thanh toán xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch.
Hiện nay, USD được phát hành dưới hai hình thức là tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá phổ biến như 1 USD, 2 USD, 5 USD, 10 USD, 20 USD, 50 USD và 100 USD. Tiền xu có các mệnh giá từ 1 cent đến 1 USD.
Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại Vietcombank:
1 USD = 26.076 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.106 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.466 VND (bán)
Theo tỷ giá USD/VND ngày 30/6/2026 tại BIDV:
1 USD = 26.126 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.126 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.466 VND (bán)
Như vậy, 1 USD hiện tương đương khoảng hơn 26.000 VND, tùy theo giá mua - bán và mức giá niêm yết tại các ngân hàng.
Trên đây chỉ là thông tin tham khảo, tỷ giá quy đổi giữa USD và VND biến động hàng ngày theo diễn biến của thị trường ngoại hối. Bên cạnh đó, mỗi ngân hàng niêm yết mức giá mua vào và bán ra khác nhau. Người đổi nên tham khảo tỷ giá ngoại tệ từ nhiều ngân hàng để việc quy đổi phù hợp nhất.
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h ngày 30/6/2026:
|
Ngân hàng
|
Mã ngoại tệ
|
Mua tiền mặt
|
Mua chuyển khoản
|
Bán tiền mặt
|
Bán chuyển khoản
|
Vietcombank
|
USD
|
26.076,00
|
26.106,00
|
26.466,00
|
-
|
BIDV
|
USD
|
26.126
|
26.126
|
26.466
|
-
|
USD(1-2-5)
|
25.081
|
-
|
-
|
-
|
USD(10-20)
|
25.081
|
-
|
-
|
-
|
Agribank
|
USD
|
26.106,00
|
26.126,00
|
26.466,00
|
-
|
VietinBank
|
USD
|
26.052
|
26.102
|
26.466
|
-
|
SHB
|
USD cash (Loại<50USD)
|
25.980
|
-
|
26.466
|
-
|
USD cash (Loại>=50USD)
|
26.160
|
-
|
26.466
|
-
|
USD (Transfer)
|
-
|
26.130
|
26.466
|
-
|
OCB
|
USD (100,50)
|
26.110
|
26.160
|
26.466
|
26.466
|
USD (20,10,5)
|
26.110
|
26.160
|
26.466
|
26.466
|
USD (1)
|
23.946
|
26.160
|
26.466
|
26.466
|
HDBank
|
USD(50,100)
|
26.090
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
USD(10,20)
|
26.020
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
USD(1,5)
|
26.020
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
VPBank
|
USD
|
-
|
26.123
|
26.466
|
-
|
USD-1-2-5-10-20
|
26.123
|
-
|
26.466
|
-
|
USD-50-100
|
26.123
|
-
|
26.466
|
-
|
MB
|
USD (USD 50-100)
|
26.097,00
|
26.107,00
|
26.466
|
26.466
|
USD (USD 5 - 20)
|
26.075,00
|
-
|
-
|
-
|
USD (Dưới 5 USD)
|
26.055,00
|
-
|
-
|
-
|
LPBank
|
USD ≥ 50
|
26.095
|
26.130
|
26.466
|
26.466
|
USD <50
|
26.090
|
-
|
-
|
-
|
Sacombank
|
USD
|
26.100
|
26.100
|
26.466
|
26.466
|
MSB
|
USD
|
26.119
|
26.119
|
26.466
|
26.466
|
NCB
|
USD (lớn)
|
25.740,00
|
25.990,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
USD (vừa)
|
25.730,00
|
25.990,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
USD (nhỏ)
|
25.720,00
|
25.990,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
Eximbank
|
USD (50-100)
|
26.090
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
USD (5-20)
|
25.940
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
USD (1-2)
|
24.614
|
26.120
|
26.466
|
26.466
|
VIB
|
USD
|
26.130,00
|
26.150,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
SeaBank
|
USD (50 & 100)
|
26.126,00
|
26.126,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
USD (5, 10, 20)
|
26.106,00
|
26.126,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
USD <5
|
26.036,00
|
26.126,00
|
26.466,00
|
26.466,00
|
TPBank
|
USD
|
26.072
|
26.106
|
26.466
|
26.466
|
PVComBank
|
USD (50 & 100)
|
26.086
|
26.116
|
26.466
|
26.466
|
USD (5, 10, 20)
|
26.076
|
26.116
|
26.466
|
26.466
|
USD (1 & 2)
|
26.076
|
26.116
|
26.466
|
26.466
Lưu ý: Thông tin mang tính tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày